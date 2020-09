Geraint Thomas weet waardoor hij niet op WK-podium stond: "Iemand heeft het verkloot"

Ganna, Van Aert, Küng: dat was het podium op het WK tijdrijden. Ook Geraint Thomas kwam overigens sterk voor de dag, met vooral een verbluffend eerste deel. In de tweede deel gaf de Brit op de meeste concurrenten wel wat toe, maar er zijn verzachtende omstandigheden.

Thomas verklapt aan Cyclingnews dat hij het moest stellen zonder zijn Garmin-wattagemeter. "Ik reed de koers dus compleet blind. Ik wist niet hoe snel ik ging, ik wist de afstand niet en kende geen tijden. Dat was een beetje frustrerend. het zou geholpen hebben op die laatste stukken."

Hoe is het dan zo ver kunnen komen? "Ik heb opgewarmd op een andere fiets. Ik ging dan mijn wedstrijdfiets halen en mijn wattagemeter was er niet. Geen idee waren het is. Mensen hebben er nog naar gezocht. Iemand heeft het verkloot, maar zo gaat dat soms."

RESERVESTUK TE GROOT

Het bracht paniekerige toestanden met zich mee. "Ik had nog maar drie minuten tot aan de start. Ze gaven mij een ander stuk. Ik wilde het op mijn fiets zetten, maar het was te groot en paste niet. Het was fijn geweest als ik mijn Garmin bij mij had gehad."