Nummers 1 en 2 uit de Tour rijden op WK voor mekaar: "Het wordt Slovenië tegen de hele wereld"

Het WK kan een clash worden tussen wielerlanden als België, Frankrijk, Italië... Maar vergeet Slovenië niet! Dat klein landje heeft met Tadej Pogačar en Primož Roglič twee toppers in huis, dat werd in de Tour meer dan duidelijk. Is Slovenië zondag opnieuw aan het feest?

In de Tour waren ze concurrenten, op het WK staan de twee goede vrienden in hetzelfde kamp. En ze zijn van plan om zich te laten zien, valt te horen in een online persbabbel. "We zullen zeker een impact uitoefenen op de koers", verkondigt Roglič. "We zullen koersen op de manier dat dat nodig is. Als we moeten controleren, doen we dat."

Is dat dan mogelijk? Misschien wel, want bijvoorbeeld een Mohoric is ook niet bepaald een sukkelaar. En dan is het uitkijken wie de Slovenen naar voren schuiven in de finale. "In de laatste ronden zullen we moeten praten. Als ik mijn kansen moet opofferen voor Tadej ben ik bereid dat te doen", aldus Roglič .

Maar hoe zit het eigenlijk met de Tourwinnaar? "Ik ben waarschijnlijk nog een beetje aan het herstellen van de Tour. In mijn hoofd slaat het alle kanten op", geeft Pogacar toe. "Maar ik denk dat ik klaar ben voor een harde koers. Het wordt Slovenië tegen de hele wereld."