Zeer merkwaardig: Giro Rosa niet langer opgenomen in de Women's WorldTour

Anna van der Breggen won dit jaar de Giro Rosa, voor Niewiadoma en Longo Borghini. Een prestigieuze zege, want het is nog altijd de belangrijkste rittenkoers in het vrouwenwielrennen. Toch zal deze wedstrijd in 2021 geen deel uitmaken van de Women's WorldTour.

Toen er na de seizoensonderbreking plannen gemaakt werden voor een nieuwe kalender, was de Giro Rosa dé wedstrijd waar het over ging bij de vrouwen. Het geeft aan hoe zwaar de vrouwelijke tegenhanger van de Giro weegt in het peloton. En toch: geen WorldTour meer in 2021. Het heeft er mee te maken dat de organisatie niet voldoet aan bepaalde eisen die de UCI stelt. Afwachten maar of dit volgend jaar ook effect gaat hebben op de deelnemerslijst of de Giro Rosa die plek in de Women's WorldTour gewoon niet nodig heeft om even populair te blijven bij de rensters.