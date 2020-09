🎥 Telenet-Baloise geeft een blik achter de schermen: zo verging het Thibau Nys, Aerts en Brand in de Rapencross

De kop is eraf, de eerste veldrit is achter de rug. Dat was de Rapencross. Voor Telenet-Baloise natuurlijk ook een belangrijke afspraak. De ploeg geeft u een inzicht naar hoe het er zo al aan toegaat achter de schermen en in de voorbereiding op zo'n wedstrijd.

Op het YouTube-kanaal van de wielerploeg staat een filmpje met daarop beelden van hoe het de renners en rensters verging in Lokeren, vooraf en na de cross. Onder andere Thibau Nys, Toon Aerts, Shirin van Anrooij en Lucinda Brand worden gevolgd. In zeven minuten worden de prestaties van de mannen en vrouwen van de Telenet Baloise Lions goed samengevat. U kan het filmpje hieronder bekijken.