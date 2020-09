Museeuw zag geweldig Belgisch team in Imola: "Vergeet niet dat Wout de Strade, Sanremo en twee Tourritten won"

Johan Museeuw blikt op zijn Twitteraccount terug op het WK wielrennen 2020. "Ik heb dit weekend een geweldig Belgisch team gezien in Imola", heeft Museeuw lof voor de hele ploeg. "We hebben Wout twee zilveren medailles zien pakken en we hadden het gevoel dat het nog zo veel meer kon zijn."

Het is alvast een bevestiging dat Wout van Aert wereldtop is. Als daar dan nog eens een fitte Evenepoel bijkomt, moeten er in de toekomst nog kansen genoeg zijn om een Belg als wereldkampioen te krijgen. "Ik kijk uit naar wat er nog moet komen", aldus Museeuw.

