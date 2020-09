Philippe Gilbert doet een oproep: "Kom de nieuwe Evenepoel, Pidcock en Stuyven aanmoedigen"

Op de wegen waar Gilbert thuis is, zullen de sterren van de toekomst dus met mekaar de strijd aangaan. De juniorenkoers gaat door op 2 en 3 oktober. Philippe Gilbert maakt alvast wat reclame voor de koers en heeft de startlijst gedeeld op Twitter.

"Kom de volgende Remco Evenepoel, Tom Pidcock en Jasper Stuyven aanmoedigen op de Philippe Gilbert juniorenkoers", doet de renner van Lotto Soudal een oproep. Wie geïnteresseerd is dient dus af te zakken naar Aywaille, wel met het in acht nemen natuurlijk van de coronamaatregelen.

Come cheer on the next @EvenepoelRemco, @Tompid & @Jasperstuyven at the Philippe Gilbert Juniors race next Friday and Saturday on my home roads in Aywaille! 😷👉 https://t.co/rWElIwh9Lf pic.twitter.com/5vNGi7gSYV