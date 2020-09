Primoz Roglic kop van jut bij de Belgische wielerfans: "Had graag van Aert wereldkampioen zien worden, maar ik kon zelfs niet meer sprinten"

Primoz Roglic heeft zich dit weekend niet populair gemaakt bij de Belgische wielerfans. Hij had Wout van Aert kunnen helpen om het gat op Alaphilippe te dichten, maar de ploegmaat van van Aert bij Jumbo-Visma zat naar eigen zeggen op zijn tandvlees.

Wout van Aert heeft Primoz Roglic goed geholpen in de Tour de France en dus had de Sloveen dit weekend op het WK iets terug kunnen doen voor onze landgenoot door hem te helpen in de achtervolging op Alaphilippe. Roglic bleef echter vooral aan de staart van de groep hangen.

Na de wedstrijd gaf Roglic meer uitleg. "Het klopt dat wij ploegmaats zijn en ik had Wout graag wereldkampioen zien worden, maar ik had mijn limiet bereikt. Zelfs een sprint zat er niet meer in. Ik moest na elke bocht een gat dichten, omdat de andere te sterk waren", aldus de Sloveen bij VTM.