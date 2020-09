Tim Declercq vervanger van de kersverse wereldkampioen en titelverdediger in Waalse Pijl

Met Tim Declercq kan Deceuninck-Quick.Step een extra werkpaard inzetten in de Waalse Pijl, die woensdag op het programma staat. Deze ochtend maakten de kranten gewag van de afwezigheid van Julian Alaphilippe in de Waalse klassieker.

Dat is inmiddels bevestigd door Deceuninck-Quick.Step. Na het behalen van de wereldtitel mag Julian Alaphilippe even bekomen. Vorig jaar was de Fransman nog de winnaar op de Muur van Hoei. Als hij dit jaar de wedstrijd ging rijden, was hij ongetwijfeld weer de grote topfavoriet geweest.

Maar in de Waalse Pijl zal zijn regenboogtrui dus nog niet te zien zijn. Tim Declercq is de vervanger van Alaphilippe in de selectie. Met Declercq komt er dus een renner bij die vooral in het eerste gedeelte van de eendagskoers ingezet zal worden.