Wielerliefhebber haalt deze week hartje op met BinckBank Tour, Waalse klassiekers en start van de Giro

Met de Tour, het BK en WK heeft u als wielerliefhebber de voorbije weken belangrijke afspraken voorgeschoteld gekregen. Daar blijft het niet bij. Integendeel, het houdt nu anderhalve maand niet meer op met koers. Deze week krijgt u al heel wat moois aangeboden.

Vanaf dinsdag is het deze week elke dag koers. Te beginnen met de BinckBank Tour, een rittenkoers die loopt van dinsdag tot en met zaterdag. Starten doen ze daar met een etappe van Blankenberge naar Ardooie. Er staat dan nog een ploegentijdrit in Vlissingen op het programma en ook nog aankomsten in Aalter en Sittard-Geleen.

Op de laatste dag is er traditioneel de slotetappe naar Geraardsbergen. U herinnert zich het duel tussen Oliver Naesen en Greg Van Avermaet van vorig jaar op de Vesten nog wel. Op de dag dat ze in de BinckBank Tour toe zijn aan de ploegentijdrit, zal ook de Waalse Pijl afgewerkt worden. De start is dit jaar in Hervé en de finish natuurlijk op de Muur van Hoei.

Wanneer de BinckBankTour zijn ontknoping kent, breekt ook de start van de Ronde van Italië aan, met een individuele tijdrit van 15 km van Monreale naar Palermo. Zondag volgt dan de eerste rit in lijn in de Giro, van Acamo naar Agrigento. Die dag is er dan ook de tweede Waalse klassieker, Luik-Bastenaken-Luik. Kortom: meer dan voldoende koers deze week. Geniet ervan!