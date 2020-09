Winnaar van Vuelta 2018 wil het nu ook eens kunnen afmaken in de Giro

De selecties voor de Giro stromen binnen en ook die van Mitchelton-Scott, dat de Vueltawinnaar van 2018 in huis heeft met Simon Yates. Die heeft nog altijd een rekening open staan en onderneemt dit jaar een nieuwe poging om de Giro naar zijn hand te zetten.

In 2018 droeg Simon Yates 13 dagen de roze trui in de Giro en leek hij op weg naar eindwinst, tot hij plots instortte. Later dat jaar won Yates wel de Vuelta. In 2019 deed de Brit opnieuw mee aan de Giro, maar dat werd een tegenvaller. Yates wil dit jaar van de Giro wel een succes maken.

ZELFDE PLOEG ALS IN TIRRENO

"De Giro was altijd het grote doel", verklaart Yates. "Je moet op elk moment in staat zijn om je strategie aan te passen. Ik ben mentaal klaar voor slecht weer. Onze ploeg bestaat uit vrijwel dezelfde renners als in de Tirreno. Het is belangrijk dat we mekaar goed verstaan, op en naast de fiets."

De andere renners in de selectie van Mitchelton-Scott zijn Edoardo Affini, Brent Bookwalter, Jack Haig, Lucas Hamilton, Michael Hepburn, Damien Howson en Cameron Meyer.