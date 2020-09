Wout van Aert vindt commotie rond Primoz Roglic jammer: "Hij heeft echt zijn best gedaan"

Gisterenavond kwam Wout van Aert aan op de luchthaven van Eindhoven. Daar vertelde hij dat de teleurstelling van na de finish plaats had gemaakt voor trots. Onze landgenoot nam het ook op voor zijn ploegmaat Primoz Roglic.

Heel wat mensen vinden namelijk dat Roglic van Aert te weinig heeft geholpen in de finale. Wout van Aert is het daar echter niet mee eens. "Ik vind het jammer dat er zo veel commotie rond is, want Primoz heeft echt zijn best gedaan", vertelde van Aert op de luchthaven bij VTM Nieuws.

Onze landgenoot neemt het dan ook op voor zijn ploegmaat bij Jumbo-Visma. "Ik weet niet hoe het op de televisie was, maar ik was er zelf op de eerste rij bij, dus ik denk dat ik er het beste over kan oordelen. Hij zat net zoals de andere renners in het groepje op de limiet, want niemand kon mee met Alaphilippe. Ik ben er zeker van dat Primoz mij wilde helpen, maar dat hij kapot zat net zoals de rest."