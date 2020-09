Milan Menten ontvangt prijs voor de strijdlust: "Normaal gezien ben ik een sprinter, maar dit is World Tour-niveau"

Milan Menten van Sport Vlaanderen-Baloise ontving vandaag de prijs voor de strijdlust.

Een ongewone prijs voor de 23-jarige renner. "Normaal gezien ben ik een sprinter, maar dit is World Tour-niveau", lacht Menten na de wedstrijd. "Op deze manier kunnen wij de ploeg toch nog wat publiciteit opleveren."

Toch was het wel de bedoeling binnen Sport Vlaanderen-Baloise om vol voor die trui te gaan. "Op dit niveau is het moeilijk voor ons om voor de eindoverwinning te gaan, dus was het wel ons plan om mee te zijn in de vlucht en te rijden voor deze prijs."

Menten is wel van plan de trui te verdedigen. "Ik weet dat er nog enkele lastige ritten aankomen, voornamelijk de laatste twee. Maar ik ga er wel alles aan doen om deze trui aan te houden."