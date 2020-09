BinckBank Tour zag wedstrijd van vandaag al geschrapt worden: "Maar voorlopig gaan we nog door tot zaterdag"

Geen rit vandaag in de BinckBank Tour. In Nederland kunnen door de verstrengde maatregelen geen sportwedstrijden meer doorgaan. Organisatie Golazo blijft echter op zoek naar alternatieven.

Vandaag zal er dan niet geraced worden, maar de organisatie doet er alles aan om de resterende ritten wel te laten doorgaan.

"Donderdag zal er niet gestart worden in Philippine en vrijdag kunnen we niet naar Nederlands Limburg rijden en er finishen in Sittard-Geleen, maar daar worden snel alternatieven voor uitgewerkt. De BinckBank Tour gaat dus voor alle duidelijkheid door t.e.m. zaterdag met, na de rustdag van woensdag, ritten op donderdag, vrijdag en zaterdag de slotrit van Ottignies-Louvain-la-Neuve naar Geraardsbergen", aldus organisatie Golazo in een persbericht.

Bij Golazo hebben ze het moeilijk om de beslissing te aanvaarden. "We zijn er van overtuigd dat we een veilige en verantwoorde oplossing gevonden hebben om een goede BinckBank Tour te organiseren, maar helaas heeft dat geen gehoor gevonden."