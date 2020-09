BREAKING: Najaar stilaan op de helling? Klassieker sneuvelt door coronamaatregelen

Slecht nieuws voor de liefhebbers van de koers, want de coronamaatregelen zijn er op aan het inhakken.

Zeker in Nederland zijn de maatregelen enorm streng geworden de voorbije dagen. Daardoor viel woensdag ook al de tijdrit in de BinckBank Tour onder meer weg (lees er HIER nog eens meer over).

Geen Gold Race

En ze gaan nu nog verder, want ook de Amstel Gold Race zal simpelweg niet doorgaan volgende week zo blijkt.

Organisator Van Vliet heeft dat bekend gemaakt. We zullen dit jaar dus geen opvolger krijgen voor Mathieu van der Poel, die vorig jaar uitpakte met een ferm inhaalnummer.