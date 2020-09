Dylan Teuns ziet beterschap na moeizame periode en hoopt op het beste in Waalse Pijl: "Dat is in ons voordeel"

Dylan Teuns stond al eens op het podium van de Waalse Pijl, in 2017. De man uit Diest is dus één van de renners die de Muur van Hoei wel kan temmen. Maar kan dat ook in 2020, in een jaar waarin toch niet alles vlekkeloos verloopt voor Teuns.

Dat neemt niet weg dat Teuns in Hervé met ambitie van start is gegaan. Hij hoeft ook niet alle last op zijn schouders te dragen bij Bahrein-McLaren. "We zijn met drie die al goed gereden hebben in de Ardeense klassiekers. Dat is in ons voordeel. Naarmate de wedstrijd vordert, zullen we zien hoe de benen zijn."

STIJGENDE LIJN

Het is een nogal onregelmatig seizoen tot dusver voor Teuns, met een matige Dauphiné, wat dan weer leidde tot het missen van de Tourselectie. "Het eerste deel van het seizoen verliep heel goed. In het tweede deel verloopt nog niet alles naar wens. Naarmate de Tirreno vorderde, voelde ik het in stijgende lijn gaan. Op het BK had ik ook een goed gevoel."

Er zijn dus tekenen van beterschap, dat is veelbelovend voor de uitkomst van de Waalse Pijl 2020. "We zullen nu wel zien hoe de conditie is. Ik ga er gewoon het beste van maken."