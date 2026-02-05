Uijtdebroeks lijnrecht tegenover Evenepoel, maar houdt er wel voordeel aan over

De tijdrit in de Ronde van Valencia werd afgewerkt zonder tijdritfietsen en tijdsverschillen. Zelfs dat vond Cian Uijtdebroeks niet verantwoord, waarmee hij lijnrecht tegenover Remco Evenepoel staat.

"Het is gek. Het parcours is gewoon onveilig", zei Cian Uijtdebroeks al meteen na de verkenning van de tijdrit op de sociale media van Movistar. De organisatie besliste om geen tijdsverschillen aan te rekenen en iedereen op wegfietsen te laten rijden.

Uijtdebroeks niet akkoord met Evenepoel

Voor Uijtdebroeks ging dat echter nog niet ver genoeg. "Ik had het vandaag gewoon afgelast. Da's heel duidelijk", zei hij bij Sporza. Voor hem primeerde dan ook de veiligheid van de renners en hij wilde zijn seizoen ook niet hypothekeren.

Daarmee stond Uijtdebroeks wel lijnrecht tegenover Evenepoel. De wereldkampioen vond dat het op de wegfietsen wel veilig was en denkt dat zijn concurrenten misschien bang waren om veel tijd te verliezen in het klassement.

Uijtdebroeks op één seconde van Evenepoel

Uijtdebroeks, die geen specialist is, profiteerde er wel van dat de tijden niet werden aangerekend. "Voor mij was het in principe wel goed dat de tijdrit niet meetelt voor het klassement, want alles wordt nu op zaterdag bepaald", stelde Uijtdebroeks nog.

In het klassement staat Uijtdebroeks nu op amper één seconde van Evenepoel, die in de eerste rit één seconde bonificatie pakte. Na een normale tijdrit was dat verschil tussen de twee veel groter geweest.