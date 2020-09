Jongeling van Deceuninck geloofde écht in winstkansen, maar viel: "Dat was echt voldoende geweest, noodlot beslist anders"

Hij kleurde de Waalse Pijl editie 2020, maar vlak voor de Muur van Hoei was zijn liedje uitgezongen. Een valpartij brak vier kilometer voor het einde bovendien ook wat zijn ritme.

Vansevenant had heel goede benen. De jongeling van Deceuncink - Quick-Step was de laatste overblijver van een vroege vlucht en hield lange tijd héél goed stand.

Op weg naar het de Muur van Hoei werd hij zo samen met Uran ingehaald, waardoor hij alle winstkansen zag in rook opgaan.

Droomde echt van de zege

Zelf geloofde hij er namelijk écht in: "De overwinning zat er zeker in, maar het noodlot besliste er anders over", klonk het bij Sporza.

"Ik reed recht in de doornen. Ach: de schade valt nog mee, maar die verloren tijd kun je natuurlijk niet meer goedmaken. Die kwam ik op het einde tekort, want ik droomde van de zege en ik denk dat ik veel kans had om dit af te ronden. 30 seconden voorsprong aan de voet, dat had voldoende moeten zijn. Maar ja..."