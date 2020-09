Laurens De Plus verlaat na dit seizoen Jumbo-Visma voor Ineos Grenadiers: "Maar dat heeft niets te maken met mijn niet-selectie voor de Tour"

Laurens De Plus was er niet bij voor Jumbo-Visma tijdens de laatste Tour de France. Er werd gespeculeerd dat zijn transfer naar Ineos Grenadiers daar voor iets tussen zat, maar dat ontkent hij nu zelf.

In een interview met Wielerflits wil De Plus orde op zaken stellen. "Bij deze mogen die insinuaties voor eens en voor altijd de wereld uit. Mijn afwezigheid had niets te maken met mijn vertrek. Ik was geblesseerd en moest revalideren. Meer was er niet aan de hand."

"Maar nog eens, ik snap dat er vragen kwamen. Zeker door die samenloop van omstandigheden. Maar de Tour de France was bezig. Ik redeneerde dat niemand zou wakker liggen van Laurens De Plus."

"Natuurlijk was ik eerst ontgoocheld dat ik er niet bij was. Maar ik heb toch meegeleefd met de jongens. Ik ben meermaals met hen op stage geweest. Ik gunde hen het succes en was mee ontgoocheld toen het in het slotweekend nog fout liep."

Nu trekt de Plus richting Ineos. "Ik zat in een luxepositie en had meerdere aanbiedingen. Maar na een goed gesprek met Dave Brailsford heb ik voor INEOS gekozen. Brailsford wil terug naar de basis: een goede groep met jonge renners, om dan te zien wie de beteren zijn en de selectie verdienen. Schrik van de concurrentie heb ik niet. Integendeel, dit is een manier van werken waarbij ik het beste tot mijn recht kom."

"Maar ik heb een prima periode gehad bij Jumbo-Visma en ik hoop die ook goed af te sluiten."