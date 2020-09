Lotto-Soudal ontkent ontslagbrief te hebben opgestuurd naar vijf renners: "Iedereen was duidelijk op de hoogte gebracht"

Bij Lotto-Soudal kregen Jelle Wallays, Tosh Van der Sande, Nikolas Maes, Sander Armée en Rémy Mertz te horen dat er voor hen geen toekomst meer is weggelegd bij de ploeg. Volgens verschillende bronnen kwam dat als een verrassing voor het vijftal, maar dat ontkent CEO John Lelangue.

"De renners hebben geen ontslagbrief gekregen. Het is geen kwestie van ontslag. Het is een kwestie dat als we de reglementen (van de UCI) en de rennerscontracten zelf wilden respecteren, we voor 1 oktober een brief moeten sturen naar de renners waarvan we de contracten (voorlopig) niet vernieuwen, hun makelaars, de CPA en de UCI", vertelt John Lelangue aan Sporza.

"Dat hebben we gedaan met alle renners die nu in de ploeg zijn en waarvan we het contract niet verlengen. Er is nooit sprake van automatische verlenging van de contracten in ons team, dus ook niet van een ontslag."

Ik heb met alle makelaars van de renners gesproken de afgelopen maanden. Zowel de renners als makelaars waren verwittigd dat de brief zou komen."

"Het is ook een teken van respect aan de renners. Als ze andere opportuniteiten hebben, zijn ze vrij om daarop in te gaan. Maar ze blijven nog in dienst tot eind december. Ik las in andere media dat ze dit seizoen niet meer zouden rijden voor ons, dat is dus niet waar."