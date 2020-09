Opnieuw valt een cross in het water ...

Het gaat van kwaad naar erger met de sportwinter. Opnieuw is er namelijk een interessante cross die niet zal doorgaan.

Vele crossen hangen af van VIP-inkomsten en van de supporters en dus is een cross zonder publiek organiseren enorm verlieslatend.

Daarom dat vele organisatoren dit seizoen geen cross zullen organiseren. Dat is nu ook het geval voor de Kasteelcross in Zonnebeke.

Evolutie coronacrisis

"Op dit ogenblik kunnen wij de evolutie van de coronacrisis en de impact ervan niet inschatten en onze bezorgdheid hierover gaf de doorslag", meldt organisator Kurt Debuyssere bij Sporza.

"Het is erg jammer dat we dit moeten annuleren, maar we hopen volgend jaar sterker terug te komen. Wij zijn alvast voorzichtig gestart met de voorbereidingen voor de volgende editie."