Organisator enorm ontgoocheld in gang van zaken in Nederland: "Hebben veilige en verantwoorde oplossing, maar ..."

Jasper Philipsen blijft een dagje langer leider in de BinckBank Tour. Door de verstrengde coronamaatregelen wordt de tweede rit geschrapt.

Geen tijdrit in Vlissingen en vrijdag ook geen rit in Nederland, terwijl ook de start van de donderdagetappe moet worden vervangen door een Belgisch alternatief.

Het is alle hens aan dek dus voor de organisatoren van de BinckBank Tour, die uiteraard ontgoocheld zijn in de gang van zaken.

Helaas geen gehoor

"Voor donderdag en vrijdag worden naar alternatieven gezocht", aldus Gert Van Goolen van Golazo bij Sporza. “We zijn natuurlijk zeer teleurgesteld dat dit besluit is genomen, zeker gezien het late tijdstip. "

"Wielerwedstrijden worden vooral beleefd aan de start en de aankomst en die zijn in deze BinckBank Tour publieksvrij gemaakt, zoals ook intussen in Nederland expliciet gevraagd wordt. We zijn ervan overtuigd dat we een veilige en verantwoorde oplossing gevonden hebben om een goede BinckBank Tour te organiseren, maar helaas heeft dat geen gehoor gevonden.”