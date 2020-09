Tourwinnaar Pogacar niet ontgoocheld: "Luik-Bastenaken-Luik ligt mij beter dan Waalse Pijl"

Het is niet dat Tadej Pogacar zich niet getoond heeft in de eerste Belgische klassieker van dit seizoen. Integendeel, de Tourwinnaar was een van de prominente figuren op de Muur van Hoei. Dat tot op de streep volhouden was een andere zaak.

"De ploeg heeft heel goed gewerkt vandaag", opende Pogacar zijn relaas met de gebruikelijke woorden van dank voor de teamgenoten. "Ik zat in een geweldige positie aan het begin van de Muur. Ik had op de laatste beklimming niet echt meer de benen, maar ik ben niet ontgoocheld over het resultaat." NOG VERMOEID Pogacar kwam als negende over de meet. Velen hadden hem in hun voorspellingen toch dichter zien eindigen. "Ik was nog altijd enigszins vermoeid na het WK, wat een heel zware koers was. Ik ga nu een beetje rusten en dan richt ik mijn blik op Luik-Bastenaken-Luik van zondag." Het pas 22 geworden wonderkind heeft dus zeker nog zin in het tweede luik van de Ardennen klassiekers. "Dat parcours ligt mij ook een beetje beter dan dat van de Waalse Pijl."