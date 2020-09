Woods vol bewondering voor Hirschi-Uran en heeft zelf opsteker beet: "Na al dat falen" en "Hirschi op ander niveau"

Dat Michael Woods het in zich heeft om in wedstrijden als de Waalse Pijl op het hoogste te mikken. Daarom kwam de Canadees ook nog voor in de favorietenlijstjes, ook al was het al een hele tijd geleden dat hij zich nog eens bewezen had.

Daar was de EF-renner zich ook van bewust. "Ik ben tevreden", reageerde de nummer drie uit de Waalse Pijl 2020. "Na al dat falen kwam ik nu wel eens in de juiste positie. Ik ben blij dat ik mee kon doen voor de zege.

In de aanloop naar de laatste keer Muur van Hoei had ploegmaat Rigoberto Uran gedemarreerd en die had danig indruk gemaakt. "Rigo is echt een kanjer. Zo'n grootse aanval plaatsen. Dat heeft mij geïnspireerd. Ik had dan geen andere keuze meer dan te rijden om te winnen."

Die eerste plaats was echter te hoog gegrepen. "Hirschi was van een ander niveau. Het is heel leuk om naar hem te kijken. Eerst in de Tour en nadien had hij een ongelooflijk WK. Ik probeerde achter hem aan te gaan, maar kon hem niet volgen."

Woods kans zeker vrede nemen met de einduitslag. "Op de eerste twee passages over de Muur reed ik achteraan rustig mijn tempo. Het was op de laatste passage te doen. Je wil natuurlijk altijd winnen, maar het was een goede koers."