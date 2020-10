Eddy Merckx denkt niet dat Wout van Aert de Tour kan winnen: "Gaat Roglic nog kopman zijn volgend jaar?"

Eddy Merckx heeft als vijfvoudig Tourwinnaar natuurlijk alles op de voet gevolgd wat er in de Tour van dit jaar is gebeurd. Dan kan je niet om Wout van Aert heen en alle speculaties over diens toekomst. Merckx ziet hem de Tour niet winnen.

Welke klassementsambities mag Wout van Aert koesteren? Het is één van de topics die aan bod kwamen in Extra Time Koers. Kan Van Aert de Ronde van Frankrijk ooit winnen? "Winnen, dat denk ik niet. Een klassement kan hij waarschijnlijk rijden, maar het is een groot verschil tussen op kop rijden en er drie weken te staan." Volgens Merckx stelt Van Aert beter andere doelen in de Tour. "De groene trui, dat moet zeker lukken." Dan moet hij er natuurlijk wel voor mogen gaan. Of gaat Van Aert ook volgend jaar moeten fungeren als één van de helpers voor de kopman? Dat zien ze aan de tafel van Ruben Van Gucht toch liever niet gebeuren. Eddy Merckx stelt daarbij ook één pertinente vraag: "Gaat Roglic nog kopman zijn volgend jaar?"