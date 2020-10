Alles voor de Vuelta: Alejandro Valverde laat ook verstek gaan voor tweede luik Ardeense klassiekers

Alejandro Valverde is de laatste tien jaar en meer dé man van de Ardeense klassiekers geweest, maar dit jaar laat hij deze wedstrijden aan zich voorbijgaan. De Spanjaard kwam niet in actie in de Waalse Pijl en gaat ook Luik-Bastenaken-Luik niet rijden.

Dat blijkt uit de selectie van Luik-Bastenaken-Luik van Movistar. Die werd gepubliceerd en daarin is er geen spoor van Alejandro Valverde. Komen wel aan de start voor de Spaanse formatie: Jorge Arcas, Imanol Erviti, Edu Prades, Carlos Verona, Inigo Elosegui, Juan Diego Alba en Matteo Jorgenson. NOG GEEN EVENARING VAN RECORD Valverde heeft in het verleden Luik-Bastenaken-Luik al vier keer gewonnen. Als hij daar nog één overwinning bij kan doen, evenaart hij het record van Eddy Merckx. Dit jaar zal dit alvast dus niet meer gebeuren. Valverde heeft nog één groot doel: de Ronde van Spanje. Om die goed voor te bereiden, houdt Valverde na het WK dus kennelijk een rustperiode. Vorig jaar eindigde Valverde tweede in de Vuelta.