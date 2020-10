EF Pro Cycling komt met nieuwe, opvallende tenues voor Giro

Kledingmerk Rapha werkte samen met skateboardmerk Palace om een nieuw truitje te maken omdat het natuurlijke roze van EF Pro Cycling wat wegheeft van de roze leiderstrui in de Giro. Ploegleider Jonathan Vaughters is enthousiast, maar het shirt zal alleszins toch ook enkele wenkbrauwen doen fronzen.

Want wanneer je vrede neemt met de voorkant, moet je de achterkant nog zien. Daar staat een grote zwarte driehoek op, nog een beetje meer vloekend met de rest van het shirt.

Misschien wel een slimme zet van de makers van dit shirt? Het kan een collector's item worden voor wielerfans wereldwijd.

Man. So many comments on the #giro @rapha @PalaceSkate kit. But the most common seems to be: “wow, this is ugly, where can I buy it?” I don’t actually know the answer to that. But I do know they are selling limited amounts. So, hurry! https://t.co/397lAKuU3n https://t.co/1BLV5Zp2LV