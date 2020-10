Is truitje van EF op weg om cultshirt te worden?

Het opvallende shirt van EF Pro Cycling is de afgelopen dagen een hot topic op het internet. Of u het nu lelijk of mooi vindt, het shirt gaat sowieso over de tongen.

Sporza sprak daarom met Angelique Dupré, de eigenaar van een wielermerk voor vrouwen. "Ik zou het shirt niet kopen, maar het is marketinggewijs een schot in de roos", is de boodschap. "Door het drukke design zijn de sponsors niet helemaal zichtbaar, maar de merken komen zo wel in de aandacht. Dat is ook het doel als merk wanneer je zo'n shirt op de markt brengt." "Shirtleverancier Rapha wil het altijd wel een beetje anders doen, ze denken na over het design en doen dingen die andere ploegen niet durven. Ze hebben er ook een hele lijn casual kledij bijgedaan. Dit kan een startpunt zijn voor iets nieuw, het kan zeker een cultshirt worden", besluit Dupré.