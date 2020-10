Jakobsen komt zelf met medische update: "Tweede operatie in oktober om extra bot in mijn kaak te zetten"

Nadat Patrick Lefevere tijdens Extra Time Koers met het nieuws kwam, heeft Fabio Jakobsen nu ook gereageerd dat hij op 8 oktober opnieuw geopereerd zal worden aan zijn aangezicht.

Na zijn verschrikkelijke val in de Ronde van Polen is Jakobsen nog altijd aan het revalideren van zijn wonden en blessures. Op Instagram gaf hij zelf een update mee.

"De voorbije twee maanden zijn gedomineerd geweest door mijn revalidatie na mijn val in de Ronde van Polen. Eerst en vooral moest ik herstellen van een hersenschudding en andere blessures. De wonden/littekens zijn goed aan het herstellen."

"Op 8 oktober zal ik een tweede operatie ondergaan. Daarbij zullen ze bot van mijn heup nemen en in mijn kaak stoppen omdat daar veel bot kwijt is gegaan. Dat bot zal dan enkele maanden tijd nodig hebben om te herstellen. Daarna zal ik een nieuwe operatie ondergaan om nieuwe tanden te krijgen want ik ben ze allemaal verloren tijdens die val", luidt de boodschap.