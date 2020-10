Lotto Soudal met zelfde team als in Waalse Pijl naar Luik-Bastenaken-Luik: alle ogen weer gericht op Wellens

Bij Lotto Soudal volgen ze de logische trend om Luik-Bastenaken-Luik met ongeveer dezelfde renners aan te pakken dan de Waalse Pijl. Sterker nog: de selectie is exact dezelfde. Wat ook betekent dat het kopmanschap opnieuw bij Tim Wellens komt te liggen.

De acht renners die voor Lotto Soudal woensdag aan de start stonden van de Waalse Pijl zullen dus ook Luik-Bastenaken-Luik tot een zo goed mogelijk einde trachten te brengen. Dat zijn Brent Van Moer, Remy Mertz, Kobe Goossens, Tim Wellens, Frederik Frison, Stan Dewulf en Tosh Van der Sande.

Met Wellens dus als de man die het moet zien te klaren in de finale. In de Waalse Pijl werd hij slechts 21ste. Wellens vertelde dat hij in de aanloop naar de Waalse Pijl veel had bijgetraind, maar toch nog altijd wat moet verbeteren.

Er zitten natuurlijk slechts drie dagen tussen de beide Ardeense klassiekers. Afwachten maar of het wedstrijdverloop zondag beter in het kraam van Wellens past.