Wie wordt 'de nieuwe Remco Evenepoel' in juniorenkoers van Philippe Gilbert?

Nu hij niet meer aan het koersen is vanwege te veel last aan de knie, zal Philippe Gilbert de komende twee dagen ongetwijfeld te zien zijn in en rond Aywaille.

Niet alleen omdat Gilbert daar in de buurt woont, maar ook omdat de renner van Lotto-Soudal er zijn eigen juniorenkoers organiseert.

Voor de eerste keer is de wedstrijd een tweedaagse rittenkoers. De eerste etappe is redelijk vlak maar komt aan op de Côte de la Gleize. Geen zware slotklim, maar wel een lastige om op te sprinten met een gemiddeld stijgingspercentage van 3,4%.

De tweede etappe is een mini Luik-Bastenaken-Luik over glooiende wegen. De etappe is slechts 118 kilometer lang maar gaat wel over La Redoute, La Vecquée en nog drie andere klimmetjes van 6% gemiddeld.

Op de erelijst van de wedstrijd staan tevens enkele mooie namen. In 2017 was Remco Evenepoel de beste, het jaar voordien Tom Pidcock. In 2012 werd Mathieu van der Poel tweede