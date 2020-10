🎥 Nummer zes uit de Tour moet Giro nu al verlaten na wel erg bizarre valpartij

Op de eerste dag van de Giro spelen we al een grote naam kwijt. In de Tour was hij nog goed voor ritwinst en een zesde plek in het klassement, maar in Italië sloeg het onheil toe voor Miguel Ángel López. Door een valpartij is de Astana-renner meteen uit koers.

De individuele tijdrit van Monreale naar Palermo bleek niet ongevaarlijk. Door een afdaling werd het een razendsnelle tijdrit en er stond ook een hele sterke zijwind. Daardoor slaagden vele renners er niet in om de hele tijd op de fiets te blijven en ook López smakte tegen het afsalt. Zijn valpartij was wel bijzonder vreemd: eerst leek er niets aan de hand, maar plots slingerde de klimmer met zijn fiets de rechterkant van de baan op en vloog hij in de dranghekken. Meteen was duidelijk dat het erg was, want de Zuid-Amerikaan bleef lang liggen. Bizarre crash van Miguel Ángel López



Een ziekenhuiswagen kwam hem ophalen. De opgave van Miguel Ángel López was onvermijdelijk. Astana zal nu alles op Fuglsang moeten zetten in deze Giro.