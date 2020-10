Aerts genoot van strijd tegen Pauwels Sauzen-Bingoal: "Reclame voor de sport" en "Had gezien dat Eli foutje maakte"

Op een vettig gelegen parcours is het een zware strijd geworden in Kruibeke. Toon Aerts heeft er ook best van genoten, logisch ook als overwinnaar. Als het nog vaker uitdraait op zo'n gevecht tussen Aerts en de mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal, gaan we nog veel boeiende veldritten te zien krijgen.

Toon Aerts kan wel om met zware wedstrijden en dat was deze cross in Kruibeke zeker. "Het was wel lastig. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal, tegen die twee ploegmaats van Pauwels Sauzen-Bingoal. Het was te verwachten dat het een strijd tegen die ploeg zou worden. Meer dan dat het een strijd tegen het parcours of tegen mezelf is", analyseert Aerts in het flashinterview.

Het doet denken aan twee seizoenen geleden

De veldrijder van Telenet-Baloise pareerde de aanvallen van Sweeck en Iserbyt en koos het juiste moment om zelf te versnellen. "Ik had uit een ooghoek gezien dat Eli een foutje maakte. Die kleine dingen moet je uitbuiten. In de tweede cross is het al raak. Het doet denken aan twee seizoenen geleden, toen ik in Amerika ook de tweede cross won. Het ziet er vrij goed uit."

Winnen wanneer je er voor moet knokken, dat smaakt voor een competitiebeest nog altijd het best. "Dat het zo'n strijd was is reclame voor de sport en ook heel leuk voor ons als renner."