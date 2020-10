Nieuwe veldritafspraak: parcours in Kruibeke helemaal hertekend, op naar nieuwe confrontatie Iserbyt - Aerts

De eerste onderneming van het nieuwe veldritseizoen was voor Eli Iserbyt meteen goed voor een overwinning. De veldrijder van Pauwels Sauzen-Bingoal kan in Kruibeke voor een tweede zege gaan. Wie zich het best voelt in de weide, maakt het meeste kans.

De Poldercross in Kruibeke is immers helemaal veranderd. Om de veldrit te kunnen organiseren, rekening houdende met de coronamaatregelen, werd besloten om uit te wijken naar een privégroeve, om zo de locatie gemakkelijker te kunnen afsluiten.

Dat brengt natuurlijk ook een compleet hertekend parcours met zich mee. De veldrit in Kruibeke is zo een vlakke weidecross geworden. Er liggen ook een paar grachten, waar het zeker voor uitkijken is. Afwachten maar wie zich op dit terrein het beste voelt. De verwachting is dat we naar een nieuwe confrontatie gaan tussen Eli Iserbyt, Toon Aerts en Laurens Sweeck.

Dat was ook het podium in de Rapencross in Lokeren. Bij de dames zijn de ogen gericht op de prestatie van Sanne Cant. Ook in het vrouwenveldrijden is de regenboogtrui er nog niet bij, maar er zijn nog genoeg sterke Nederlandse rensters waar Cant het tegen moet opnemen. De vrouwenveldrit begint om 16u15. Om 17u30 is het dan aan de mannen.