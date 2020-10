Remco Evenepoel heeft voor het eerst buiten getraind: "Ik kan je niet vertellen hoe blij ik ben" en "Het wil juist lukken"

Het herstel van Remco Evenepoel loopt als een train. Zeven weken na zijn val in de Ronde van Lombardije heeft Evenepoel voor het eerst terug buiten getraind. En dat uitgerekend op deze dag, die Evenepoel sowieso na de hertekening van de wielerkalender had aangestipt.

"Ik kan je niet vertellen hoe blij ik ben. Voor het eerst in bijna twee maanden heb ik buiten kunnen rijden", zegt een gelukkige Evenepoel. Eerder had hij ook al de trainingen op rollen hervat. Buiten kunnen fietsen is natuurlijk nog iets anders. "Het weer was niet geweldig, maar ik heb van elk moment genoten."

Ik streef er naar om sterker terug te komen

Overigens is het in zijn huidige staat ook perfect verantwoord om in de openlucht te trainen. "Ik heb besloten dit te doen na overleg met de ploegdokters. Het wil juist lukken dat ik terug buiten ging fietsen op de dag dat ik met de Wolfpack in Palermo had moeten zijn voor de start van de Ronde van Italië. Dat is speciaal en een boost voor het moreel. Het motiveert me om nog harder te werken. Ik streef er naar om sterker terug te komen."

Evenepoel hoopt alvast dat hij in de nabije toekomst nog zo enkele ritten kan afleggen. "Als het weer goed is, zal ik de volgende weken trainingsritten buiten combineren met sessies in de gym."