Rik Verbrugghe buigt zich over de Girofavorieten: "Net als Froome is Thomas type renner dat je niet mag afschrijven"

Rik Verbrugghe zal tijdens de Giro onder meer de prestaties van Victor Campenaerts op de voet volgen. Als ex-renner die nog de roze trui heeft gedragen, is Verbrugghe natuurlijk ook geïnteresseerd hoe het in het klassement in deze Giro zal aflopen.

Dan is het onder andere kijken naar Geraint Thomas. "Hem topfavoriet noemen is lastig, maar hij zal een gevaarlijke klant zijn", voorspelt Verbrugghe in HLN. "Net als Chris Froome is hij het type renner dat je niet mag afschrijven."

Er zijn natuurlijk nog andere gegadigden. "De ploeg rond Fuglsang kan een verschil maken: Astana is goed in dat type parcours bergop." En dan is er nog good old Vincenzo Nibali. "Hij kan de koers goed lezen en is de beste daler. En de laatste jaren zie je dat toppers langer en langer meegaan."

YATES IETS KWETSBAARDER

Simon Yates zou zich ook nog wel eens mengen tussen die andere drie. "Hij heeft een punch bergop en kan verrassen. Alleen in de regelmaat en het herstel in de laatste week lijkt hij iets kwetsbaarder dan de andere favorieten."