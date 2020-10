Vriendin van Pogacar over zijn leven: rare vragen, geen plek voor sportwagen en zijn ambities in Vlaanderens Mooiste

Tadej Pogacar is een echte bekendheid geworden in Slovenië. Wat ook wel geweten is, is dat de vriendin van de Tourwinnaar zelf ook wielrenster is. Urska Zigart, zelf een jaar ouder dan Pogacar, geeft inzicht in het leven van de man die vriend en vijand verbaasde in de Tour.

Samen beleefden ze zijn grote triomf op de Champs-Élysées. Dat moest toch ook wel gevierd worden? "Zondag in Parijs zijn we pizza gaan eten met de ploeg en daarna zijn we iets gaan drinken", vertelt Zigart in HLN. "Om 2 uur was het gedaan. De dag nadien zijn we naar huis gereden, naar Monaco."

GELE BALLONNEN

Daar stond hen een aangename verrassing te wachten. "Ik vond het wel leuk dat ons huis versierd was met gele ballonnen. Dat had Formolo gedaan, hij is onze buurman." Niet alle reacties op de Tourzege van Pogacar waren positief. "Er werden vragen gesteld over zijn wattages. Ik ken zijn precieze cijfers niet op het vlakke, maar ze waren niet zo spectaculair. Dumoulin was in ieder geval sneller."

Op La Planche des Belles Filles daarentegen was Pogacar oppermachtig. "Bergop was hij heel sterk, maar Porte was bijvoorbeeld maar 20 seconden trager, en toch kreeg alleen Tadej rare vragen." Zijn sportieve successen zullen financieel ook wel wat opleveren. En dus de kans om luxedingen aan te schaffen.

NIEUWSGIERIG NAAR KASSEIEN

"Het enige dat Tadej graag zou willen, is een mooie sportwagen. Maar dat zal niet voor binnenkort zijn", geeft zijn vriendin al aan. "We hebben maar één parkeerplek, dus er is geen plaats." Pogacar rijdt zondag Luik-Bastenaken-Luik, maar gaat bijvoorbeeld ook meedoen aan de Ronde van Vlaanderen. Om wat te bereiken? "Hij is nieuwsgierig naar de kasseien. Hij wil weten of ze echt zo erg zijn als ze zeggen."