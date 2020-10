Alaphilippe juicht, maar Roglic wint Luik-Bastenaken-Luik

Het belangrijkste koersfeit van de eerste wedstrijduren was een valpartij van onder andere Greg Van Avermaet en Adam Yates. Beide renners moesten gedwongen opgeven. Men vreest een schouderbreuk voor Van Avermaet, dat betekent dat de Olympische kampioen meteen een streep kan trekken door de Vlaamse Klassiekers.

Update: @GregVanAvermaet is on his way to hospital for observation. More information to follow when possible.



Thanks to everyone for their well-wishes already 🙏🙏#LBL