Lotto-Soudal U23-renner Sweeny zegeviert in Ronde van Lombardije voor beloften

Bij Lotto-Soudal gaat het niet van een leien dakje, maar het credo "de toekomst is aan de jeugd" lijkt voorlopig wel aan te slaan.

Want op dezelfde dag dat Luik-Bastenaken-Luik gereden werd bij de profs, moesten de beloften verzamelen blazen in Italië voor de Ronde van Lombardije voor beloften.

Met Henri Vandenabeele had de Lotto-Soudal alleszins een topfavoriet in de rangen. De overwinning ging ook naar de Lotto-SoudalU23 maar het was Harry Sweeny die het eerst over de streep kwam. De 22-jarige Australiër trekt volgend jaar naar de eliteploeg van Lotto-Soudal.

De Deen Jacob Madsen van Uno-X werd tweede, de Eritreeër Debesay van het ontwikkelingsteam van FDj werd derde.

Vorg jaar was de overwinning in Lombardije voor Andrea Bagioli, nu prof bij Deceuninck-Quick.Step. De vorige Belgische overwinning dateert van 2016, toen kwam Harm Vanhoucke als eerste over de streep.