Kan de tweede van de Waalse Pijl ook imponeren in Luik-Bastenaken-Luik? "Een ander platform, we passen ons aan"

Dat Hirschi de Waalse Pijl won, lag in de lijn der verwachtingen. De nummer twee was wel een verrassende naam: Benoït Cosnefroy. Toch was de sterke prestatie van de Fransman geen toeval. Tijdens de Tour droeg hij twee weken lang de bolletjestrui.

Als je kan in de Waalse Pijl tweede kan worden, kan je in Luik-Bastenaken-Luik toch ook meedoen voor de prijzen? Toch zijn er heel wat verschillen met de vorige klassieker, tempert Cosnefroy de verwachtingen. "Woensdag was er sprake van regen. Het is een ander parcours, een ander platform."

Het spel zal gespeeld worden

Het zal er ook van afhangen of de favorieten op het einde hun kaarten op tafel gooien of er iets verrassend gebeurt. "Het spel zal gespeeld worden. Normaal wordt het in de finale gespeeld, maar voordien zal er ook één en ander gedaan worden en kan ook het verschil gemaakt worden. Of het gesloten blijft, zal het scenario bepalen."

Cosnefroy haalde zelf al het verschil qua omstandigheden en parcours aan. Is het dan moeilijk om daarmee om te gaan? "Neen, we passen ons aan."