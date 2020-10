Verzuurde bazen bij UCI? EF krijgt boete vanwege opvallende truitjes

Hun opdracht was alleszins geslaagd: wereldwijd berichtte elk medium over de opvallende truitjes, de opvallende ploegauto's, de opvallende helmen... Kortom: een heel opvallende kledinglijn in zijn totaliteit.

Maar dat is niet zonder gevolgen gebleven voor de ploeg want elke renner kreeg een boete van zo'n 450 euro omdat ze niet de gepaste kledij droegen bij de ploegenvoorstelling, goed voor een totale boete van 3707 euro.

Ploegleider Jonathan Vaughters denkt er alleszins het zijne van: "Oh UCI... Jullie willen dat alles gebeurt in positieve zin voor de sport, nietwaar? Bedankt voor de boete van 4000 dollar omdat we eenden droegen. Ik hoop dat Lappartient van zijn diner geniet op onze kosten!", klinkt het cynisch.

Oh ⁦@UCI_cycling⁩..... you guys are always looking out for the best interest of the sport, aren’t ya? Thanks for the $4000 of fines for wearing our crazy ducks. Hope ⁦@DLappartient⁩ enjoys his dinner - on us! Salud! pic.twitter.com/YVoTy9egDq