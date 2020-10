De 22-jarige João Almeida is de nieuwe leider in de Giro: "Ik ga de trui zo lang mogelijk proberen te houden"

João Almeida is de nieuwe leider in de Giro. De 22-jarige Portugees reed een goede slotklim en kwam 1 minuut en 4 seconden binnen van Jonathan Caicedo. Daardoor hadden beide renners dezelfde tijd, maar de roze trui is dus voor João Almeida.

Het toptalent van Deceuninck–Quick-Step heeft de roze trui te pakken in de Ronde van Italië. Na de rit leek hij onder de indruk. "Het is een droom die uitkomt. Ik ben sprakeloos en kan het nog altijd niet geloven", aldus de 22-jarige João Almeida. Nu hoopt de jonge Portugees de roze trui zo lang mogelijk te houden. "We zullen zien hoe de komende dagen zullen lopen. Ik ga nu goed rusten en daarna mijn best blijven doen. Ik ga de trui zo lang mogelijk proberen te houden."