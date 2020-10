De Gendt heeft eerste maar zeker niet laatste aanvalsdag achter de rug: "Dat lukte in de Tour zelfs niet"

Eerste rit in lijn en wie was er bij de aanvallers? Jawel, Thomas De Gendt. Na een Tour de France waarin het maar niet wilde lukken om mee te zijn, was dat bij de eerste poging in de Giro wel meteen het geval. Dat zorgde voor tevredenheid bij De Gendt, al maakte hij zich geen illusies.

Het was wel geen pijnvrije vlucht. "Ik voelde dat ik krampen begon te krijgen", vertelde Thomas De Gendt aan Sporza. "De eerste dag terug in de warmte heb ik een beetje last. De eerste zeventig-tachtig kilometer waren de benen goed. Dan kwam er terug al een beetje vermoeidheid. Maar kijk, ik heb mee kunnen zitten. Ook al is het in een ontsnapping die tot niets leidt, dat lukte in de Tour zelfs niet."

De Gendt reed wel niet in het gezelschap van de perfecte metgezellen. "De mannen die we mee hadden waren net niet sterk genoeg. Gastauer was sterk. Van Empel was al gevallen en ik weet ook niet of hij zich heel goed voelde. Die twee Italiaanen probeerden wel, maar daar zat niet zo veel snee op." Dus bleven ze ook niet voorop. "Het is de eerste rit van een grote ronde. Bij de meesten is er van vermoeidheid niet echt sprake."

Echt geloofd heb ik er niet in

Dat het zo'n lastige finale was, sprak ook al niet in het voordeel van de vluchters. "Op zo'n klim zoals in de finale pakken ze meteen twintig-dertig seconden terug. Eigenlijk moesten we aan de tussenspurt passeren met minstens een minuut voorsprong, en ze zaten al op ons wiel. Echt geloofd heb ik er niet in, maar je kunt maar proberen." Een instelling die er op duidt dat dit zeker niet de laatste poging van De Gendt was in deze Giro.