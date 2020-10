Harm Vanhoucke in de aanval op de Etna!

De renners zijn op dit moment volop bezig aan de Etna. Geraint Thomas en Simon Yates zijn er niet meer bij, maar wie er wel bij is, is Harm Vanhoucke. De jonge Belg van Lotto-Soudal is zelfs in de aanval gegaan.

Met nog 4 kilometer te gaan is de jonge Belg Harm Vanhoucke er alleen vandoor gegaan uit de groep met de favorieten. Geraint Thomas en Simon Yates hebben ondertussen ook moeten lossen. Houdt Vanhoucke stand?