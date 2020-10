João Almeida van Deceuninck-Quick-Step is de nieuwe leider in de Giro, Harm Vanhoucke op de vijfde plaats in het algemeen klassement

Er was heel lang onduidelijkheid rond, maar nu is het ook bevestigd. João Almeida is de nieuwe leider in de Giro. De Portugees heeft dezelfde tijd als ritwinnaar Jonathan Caicedo, maar Almeida deed het beter in de tijdrit in de eerste etappe. Harm Vanhoucke staat op een knappe vijfde plaats.

Wat een derde etappe in de Giro. Het was op alle vlakken vuurwerk en na de rit was het lang wachten om te weten wie de nieuwe leider zou worden. Ritwinnaar Jonathan Caicedo en de Portugees João Almeida van Deceuninck–Quick-Step stonden namelijk in dezelfde tijd. Uiteindelijk is de roze trui toch voor João Almeida. In het algemeen klassement staat hij dus net voor Jonathan Caicedo en Pello Bilbao staat op de derde plaats op 37 seconden. Kelderman staat op 4 en onze landgenoot Harm Vanhoucke staat door zijn uitstekende derde plaats vandaag op een knappe vijfde plaats in het algemeen klassement.