Knotsgekke etappe in de Giro: winst voor Jonathan Caicedo, derde plaats voor Harm Vanhoucke en veel tijdverlies voor Yates en Thomas

In de derde etappe van de Giro viel heel wat te beleven. De ritwinst was voor Jonathan Caicedo, maar vooral bij de favorieten viel er heel wat te noteren. Zo verliezen Simon Yates en Geraint Thomas heel wat minuten. Harm Vanhoucke werd dan weer knap derde.

Geraint Thomas kwam in de neutrale zone voor de start al ten val en de Brit leek daar tijdens de etappe heel wat last van te hebben. De renner van INEOS Grenadiers moest namelijk al vroeg lossen en zou meer dan 12(!) minuten verliezen vandaag.

Op de Etna moest ook Simon Yates lossen. Zijn ploeg, Mitchelton-Scott, werkte hard in het peloton, maar de klassementsrenner had duidelijk een slechte dag. Hij zou op 4 minuten stranden van de andere favorieten.

In het slot ging de Belg Harm Vanhoucke er vandoor en onze landgenoot zou op een knappe derde plaats eindigen. Bij de favorieten deed Kelderman een zaak door enkele seconden voor Fuglsang, Nibali, Pozzovivo, Majka en Kruiswijk te eindigen.

De winst was uiteindelijk voor de Ecuadoriaan Jonathan Caicedo. De renner van EF Pro Cycling Team was de sterkste van een kopgroep en won met 20 seconden voorsprong op één van zijn metgezellen in de kopgroep, Giovanni Visconti.