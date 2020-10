Slaat INEOS Grenadiers opnieuw toe met Noorse ex-renner? "Ik zou het leuk vinden als ik kon terugkeren"

Bij INEOS Grenadiers zijn ze hun selectie serieus aan het versterken met het oog op de toekomst. Zo hebben Richie Porte, Laurens De Plus, Tom Pidcock en Daniel Martinez al bij de ploeg getekend en nu zou daar ook Edvald Boasson Hagen kunnen bijkomen.

Edvald Boasson Hagen reed in het verleden al voor Team Sky, maar nu zou hij dus kunnen terugkeren naar zijn oude werkgever. De renner rijdt momenteel nog voor NTT Pro Cycling, maar hij heeft bij het Noorse TV2 uitgelegd dat er gesprekken zijn geweest met INEOS Grenadiers.

"Ik heb daar in het verleden al een mooie tijd gehad. Ik zou het leuk vinden als ik kon terugkeren naar deze ploeg, want ik ken de renners en de mensen van de staf zeer goed. De weg is echter nog lang voor er iets zou kunnen gebeuren", aldus Boasson Hagen.