Ulissi speelt het klaar in Sicilië en dat al voor de zevende keer: "Een moelijke sprint, zeker omdat Sagan terugkwam"

Diego Ulissi is er een echte specialist in: om aan het eind van een lastige etappe uit te pakken met die extra punch. Het lukte hem dit jaar weer in de eerste rit in lijn in Sicilië. De Italiaan van UAE hield zo Peter Sagan van de overwinning.

Het is lang niet voor het eerst dat Ulissi zich toont in eigen land. "Ik ben heel blij met de zevende zege in mijn carrière in de Giro in de Giro. Het zorgt bij mezelf voor tevredenheid, maar ook bij het team. We zijn geweldig van start gegaan en hebben uitgevoerd wat we afgesproken hadden tijdens de ploegbespreking."

PERFECTE INLEIDING VAN CONTI

De ritwinnaar duidde dan ook wat dat precies was. "Bjerg, Gaviria en Richeze deden geweldig werk op het vlakke. Op de laatste klim vroeg ik Conti om het tempo te verhogen, om de sprinters te vermoeien. Valerio deed dat perfect en legde de basis."

Ulissi had best nog overschot om het af te maken, al vond hij dat toch geen evidentie. Sagan reed immers een kloof dicht, maar de UAE-renner had nog het meeste energie over. "Ik kon vervolgens mijn kaarten uitspelen in wat een moeilijke sprint was, zeker omdat Sagan terugkwam."