🎥 Démare hield stand onder druk van Bora-Hansgrohe en werkte nipt af: "Ik wist niet dat ik gewonnen had"

Topfavoriet Démare heeft het waargemaakt in de vierde Girorit, al scheelde het wel bijzonder weinig. Er was een fotofinish nodig om de winnaar aan te duiden. Bleek dat Démare Sagan toch nog geremonteerd had pal op de streep.

Met ook nog Ballerini die meespurtte was het drie op één lijn. De winnaar was wel Arnaud Démare en niemand anders. "Het is ongelooflijk. Ik wist niet dat ik gewonnen had. Ik had dezelfde indruk als in Parijs-Nice vorig jaar, waar ik tweede werd in een rit. Nu ben ik eerste. Het geluk stond aan mijn zijde."

Démare wist wel wat er geloond had qua voorbereiding op deze Giro. "Ik heb met mijn vader getraind achter de motor." Ook opmerkelijk was de uitval van ploegmaat Scotson in de slotkilometer. Bij Groupama-FDJ lieten ze het gat vlalen. "Het was helemaal niet gepland. We hadden het niet allemaal goed begrepen, maar het dwong de andere ploegen om het werk te doen."

🎙️ @ArnaudDemare: "Incredible. I felt like I was 2nd or 3rd, and then they tell me I've won... Luck is on my side!"



🎙️ @ArnaudDemare: "Incredibile. Pensavo di essere scondo o terzo, poi mi hanno detto... la fortuna è stata dalla mia parte"



De Franse kampioen werd op weg naar Villafranca Tirrena wel op de proef gesteld. Dan is het eens zo mooi als je het kan afmaken. "Het is super. We wilden met de ploeg snel een etappe winnen. Ik geraakte mee over de klim, terwijl het Bora van Sagan het peloton aan het uitdunnen was. We hoorden dat Viviani en Gaviria wel achterop waren. De benen zijn dus goed."