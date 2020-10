CCC bevestigt afwezigheid Van Avermaet in Brabantse Pijl en duidt andere kopman aan

Na de valpartij van Greg Van Avermaet in Luik-Bastenaken-Luik en vooral de zware gevolgen, gaven ze bij CCC aan dat het wellicht einde seizoen zou zijn voor hem, maar hielden ze ook nog een slag om de arm. In elk geval zal Van Avermaet er woensdag in de Brabantse Pijl niet bij zijn.

De kans is bijzonder groot dat Van Avermaet dit jaar geen enkele klassieker meer zal rijden, maar dat willen ze bij CCC nog niet gezegd hebben. In elk geval was de Brabantse Pijl wel erg kort dag. Die gaat immers woensdag 7 oktober door. Van Avermaet zal er geen deel uitmaken van de selectie van CCC.

TRENTIN KOPMAN

"Uiteraard moesten we een verandering doorvoeren in onze ploeg voor de Brabantse Pijl", zegt sportdirecteur Valerio Piva daarover. "Matteo Trentin zal nu onze kopman zijn." Ook de vorige jaren deed Van Avermaet niet mee in de Brabantse Pijl, omdat de kalender toen anders in mekaar stak.

Matteo Trentin krijgt woensdag de volgende renners mee in steun: Alessandro De Marchi, Simon Geschke, Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck, Guillaume Van Keirsbulck en Georg Zimmermann.