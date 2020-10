Groepssprint in de Giro zonder Gaviria

Eén hindernis is er in de vierde Girorit: een klim van derde categorie. Bora, de ploeg van Sagan, heeft er op die 20 kilometer lange klim zoals verwacht duchtig de pees opgelegd, om enkele concurrenten van de Slovaak eraf te rijden.

Het houdt natuurlijk ook steek dat Bora daar voor een 'putsch' zou gaan, zoals het ook in de Tour enkele keren probeerde. De Duitse formatie ontgoochelde alleszins niet en het resultaat is er naar. De eerste spurter die moest lossen was Fernando Gaviria.

Hij was niet de enige rappe man die daar moest passen. Ook Elia Viviani van Cofidis en Alvaro Hodeg van Deceuninck-Quick.Step moesten de rol lossen. Op de top van de beklimming was het nog 65 kilometer tot aan de streep. Het peloton brak echter in stukken, dus het zag er niet naar uit dat Gaviria, Viviani of Hodeg nog konden terugkeren. Viviani slaagde er toch nog in. Arnaud Démare is nipt mee over de berg geraakt.

Er waren overigens drie vroege vluchters weg. Pellaud heeft in de laatste kilometer van de klim zijn metgezellen Frapporti en Gradek afgeschud en is er alleen vandoor. Ze zouden echter alle drie worden teruggegrepen, waardoor een groessprint zich hoe dan ook aankondigde.